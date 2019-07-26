https://static.news.ru/photo/0775c68e-afd4-11e9-be00-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В Министерстве иностранных дел России назвали вбросами австрийские сообщения о том, что россиянин Игорь Зайцев является тайный агентом ГРУ.

Сожалеем, что находятся желающие реанимировать вброшенный в ноябре прошлого года «острый сюжет» о русских шпионах, — говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства РФ.

Кроме того, в ведомстве отметили, что разговоры в стиле highly likely («весьма вероятно». — Ред.) не должны восприниматься всерьёз.

Ранее австрийские власти распорядились арестовать 65-летнего гражданина РФ, который в базе австрийского МВД значится под именем Игорь Зайцев. Сейчас мужчина находится в розыске. По предварительным данным, в его случае речь идёт о разглашении военной и государственной тайн, писал News.ru.