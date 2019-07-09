Министерство иностранных дел Франции прокомментировало недавнюю инициативу президента Украины Владимира Зеленского провести встречу с РФ по Донбассу в «нормандском формате» при участии Вашингтона и Лондона.
По сообщению пресс-службы французского внешнеполитического ведомства, Париж приветствует намерение Зеленского начать диалог с российским лидером Владимиром Путиным по вопросам урегулирования ситуации на востоке Украины.
Франция приветствует готовность президента Украины Владимира Зеленского начать диалог со своим российским коллегой по урегулированию кризиса между двумя странами, — цитирует ТАСС заявление МИД Франции.
Ранее в своём видеообращении к президенту России Владимиру Путину Зеленский предложил российскому руководству провести переговоры по Крыму и Донбассу при посредничестве США, Великобритании, Франции и Германии, писал News.ru.