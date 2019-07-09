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Экс генерального продюсера спортивного канала «Матч ТВ» Тину Канделаки возмутили слова российского журналиста Владимира Соловьёва о том, что Грузию нужно наказать рублём в ответ на оскорбления в адрес президента РФ.

Канделаки приняла обращение Соловьёва лично и посчитала, что к ней эти высказывания также относятся, потому как она уроженка Грузии. Телеведущая подчеркнула, что выходку журналиста Георгия Габунии в эфире телеканала «Рустави...