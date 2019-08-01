https://static.news.ru/photo/4d3c3844-b4e1-11e9-a6eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Вертолёты армейской авиации приступили к тушению природных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области.

Все вертолёты оснащены специальными водосливными устройствами ВСУ-5. К борьбе со стихией привлечены семь единиц техники: четыре из состава бригады армейской авиации, дислоцированной в Свердловской области, два — из авиаполка под Новосибирском, еще один из Братска Иркутской области, сообщает Минобороны РФ.

Как писал News.ru ранее, «Авиалесоохрана» и региональные лесничества ликвидировали за минувшие сутки 25 лесных пожаров на площади 6,87 тыс. га. Сейчас на территории страны бушуют пожары на территории более 122 тыс. га.