https://static.news.ru/photo/e406b42a-9254-11e9-845d-fa163e074e61_1024.jpg Глава Челябинска Владимир Елистратов Фото: cheladmin.ru/ru

Глава Челябинска Владимир Елистратов ушёл в отпуск до 24 июня, приурочив отдых к своему дню рождения.

Источник в мэрии пояснил, что Елистратову в прошлом году пришлось уехать с Кубы, чтобы возглавить город, и он решил «догулять» потерянные дни, сообщает URA.RU .

Ранее News.ru писал, что центральный аппарат Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) передал дело, заведённое на экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, в правоохранительные органы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.