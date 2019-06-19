Глава Челябинска Владимир Елистратов ушёл в отпуск до 24 июня, приурочив отдых к своему дню рождения.
Источник в мэрии пояснил, что Елистратову в прошлом году пришлось уехать с Кубы, чтобы возглавить город, и он решил «догулять» потерянные дни, сообщает
Ранее News.ru писал, что центральный аппарат Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) передал дело, заведённое на экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, в правоохранительные органы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.