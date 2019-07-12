https://static.news.ru/photo/9389e2f4-a4c1-11e9-a309-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский актёр и кинорежиссёр Владимир Меньшов выступил во время российско-украинского телемоста на телеканале «Россия 1» в рамках программы «Надо поговорить».

Меньшов назвал ситуацию с запретом на посещение Украины для граждан РФ жестокой болезнью и выразил надежду, что она скоро закончится. Он отметил, что не может сказать об этом в глаза правительству Киева, потому что сам находится в чёрном списке.

Я отношусь к этому как к жестокой болезни, которая должна кончиться, потому что так не может быть по-человечески, чтобы нельзя было в Киев съездить, — сказал Меньшов.

Российская актриса Валентина Талызина во время телемоста поделилась воспоминаниями о своём детстве, отметив, что росла в русско-украинской семье, её первой сказкой была повесть «Тарас Бульба», а в доме всегда готовили украинские национальные блюда.

Первый за последние несколько лет телемост между Москвой и Киевом проходит на канале «Россия 1» в рамках программы «Надо поговорить». Ведущие прямого эфира — Андрей Малахов и Мария Ситтель, а гости — деятели науки, кино и спорта, представители России и Украины. Кроме того, в рамках телемоста в эфир выйдут и обычные семьи, которые проживают на территории РФ и Украины. Украинские участники телемоста будут появляться в эфире благодаря Skype. Разговор будет идти по изначальному плану и не коснётся политической тематики.

Ранее программу «Надо поговорить» должен был транслировать канал NewsOne, но украинские политики и представители СМИ были недовольны таким решением. В результате Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело по статье «Покушение на совершение государственной измены» против руководства телеканала. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «люди с пророссийскими взглядами» не могут монополизировать телевизионное пространство, а NewsOne отказался от телемарафона из-за угрозы прямой физической расправы с журналистами. Редакционное руководство украинского телеканала NewsOne выступило с открытым обращением к международным журналистским и правозащитным организациям в связи с давлением украинских властей на СМИ, писал News.ru.