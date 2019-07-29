https://static.news.ru/photo/fae69c74-b283-11e9-8575-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago-images.de/Global Look Press

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об обновлённом перечне потенциально опасных собак. В него включены 12 пород четвероногих и их метисы.

Возможную опасность для жизни и здоровья людей могут нести собаки с генетически заложенными качествами агрессии и силы. Об этом говорится в документе, размещённом на сайте правительства.

Список составили: амбульдог, американский бандог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ или гибрид волка, гуль донг, кбаш, питбульмастиф, северокавказская собака.

Ранее News.ru сообщал, что жилет с пультом управления, через вибрацию передающий собаке команды хозяина, изобрели учёные израильского Университета имени Бен-Гуриона. В жилет встроены маленькие вибромоторы. Всего их четыре: на спине и боковых частях жилета. С помощью пульта им передаётся сигнал. Собака запоминает комбинации вибраций и выполняет нужную команду.