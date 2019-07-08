Премьер-министр России Дмитрий Медведев пошутил по поводу отсутствующих на совещании трёх вице-премьеров.
Сразу видно, что настало лето. За этим столом нас стало меньше, — высказался Медведев.
На мероприятии находились первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и заместители председателя правительства Максим Акимов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Виталий Мутко и Юрий Трутнев. Не пришли же Дмитрий Козак, Юрий Борисов и Константин Чуйченко.
Одной из ведущих тем стала диспансеризация населения в 2019–2020 годах, сообщает
Ранее News.ru писал, что Дмитрий Медведев призывал членов партии «Единая Россия» не увлекаться цифровым общением и отдавать предпочтение личному. Глава кабмина также выступил против предложения сделать из общественных приёмных аналоги многофункциональных центров.