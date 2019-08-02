https://static.news.ru/photo/209508cc-b4fd-11e9-ba5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Seeger/dpa/Global Look Press

Технику, которая используется при незаконных рубках леса, будут конфисковывать. Поручение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Глава кабмина указал на то, что «такого рода проблема в нашей стране существует и носит очень масштабный характер». Изъятие дорогостоящей техники и оборудования, по его словам, может стать более эффективной мерой, чем те, которые есть сейчас. Он подчеркнул, что это «абсолютно справедливый подход».

Это поручение направлено на то, чтобы те орудия, которые используются при незаконных рубках леса (это могут быть различные механизмы, устройства, тракторы — в общем, любая техника) изымались, то есть, конфисковывались в доход бюджета. По той же схеме, как это делается, например, в отношении орудий незаконного рыбного промысла, — цитирует Медведева РИА Новости .

Он уточнил, что при реализации новой инициативы «будет применён тот же самый порядок и те же самые правила».

Вместе с тем, глава кабмина предупредил, что связь между незаконной вырубкой леса и пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке ещё предстоит установить, потому что подобную связь «невозможно предполагать». Однако он пообещал внимательно отнестись к таким предположениям, и высказал мнение, что они должны быть подвергнуты «анализу на уровне правоохранительных органов и специальных надзорных служб».

Ранее News.ru писал, что по состоянию на вечер 1 августа было ликвидировано 25 лесных пожаров на площади 6,87 тысячи гектаров. Сейчас на территории страны бушуют пожары на территории более 122 тысяч гектаров.