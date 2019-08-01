https://static.news.ru/photo/fdf12156-b4ee-11e9-8eda-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Протесты японской стороны из-за посещения российскими чиновниками Курильских островов не беспокоят Правительство РФ. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

По словам главы кабмина, чем больше возмущений высказывает Токио, тем больше поводов приезжать на острова.

Медведев также заявил, что Курилы являются российской территорией и входят в состав Сахалинской области, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что МИД Японии выразил крайнее сожаление в связи с визитом Медведева на Курилы. В ведомстве отметили, что поездка российского премьера на острова ранит сердца японских граждан.