Протесты японской стороны из-за посещения российскими чиновниками Курильских островов не беспокоят Правительство РФ. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
По словам главы кабмина, чем больше возмущений высказывает Токио, тем больше поводов приезжать на острова.
Медведев также заявил, что Курилы являются российской территорией и входят в состав Сахалинской области, сообщает
Ранее News.ru писал, что МИД Японии выразил крайнее сожаление в связи с визитом Медведева на Курилы. В ведомстве отметили, что поездка российского премьера на острова ранит сердца японских граждан.