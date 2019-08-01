Шестеро малышей азиатских леопардовых кошек проходят интенсивный курс лечения под наблюдением ветеринаров и волонтёров. Они были обнаружены в багаже у гражданина России, который прилетел из Узбекистана.
Три пластиковых корзины, упакованные в полиэтиленовые пакеты, изъяли работники таможенной службы аэропорта Внуково. Возраст котят — от двух до четырёх месяцев, а их примерная стоимость — более миллиона рублей.
Котят временно разместили в благотворительном фонде защиты животных «БИМ». При осмотре выяснилось, что они оказались больны, рассказала президент организации Дарья Тараскина.
При перевозе им, скорее всего, вкололи какое-то лекарство, которое сказалось на их здоровье, — цитирует её РИА Новости.
По словам Тараскиной, после завершения лечения судьбой котят будет заниматься государство.
Ранее News.ru писал, что жительница американского города Гарфилд Хайтс Нэнси Сегулу получила 10 дней лишения свободы в окружной тюрьме. Причиной заключения стало подкармливание бродячих кошек.