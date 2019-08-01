https://static.news.ru/photo/ce7dafca-b471-11e9-81d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Шестеро малышей азиатских леопардовых кошек проходят интенсивный курс лечения под наблюдением ветеринаров и волонтёров. Они были обнаружены в багаже у гражданина России, который прилетел из Узбекистана.

Три пластиковых корзины, упакованные в полиэтиленовые пакеты, изъяли работники таможенной службы аэропорта Внуково. Возраст котят — от двух до четырёх месяцев, а их примерная стоимость — более миллиона рублей.

Котят временно разместили в благотворительном фонде защиты животных «БИМ». При осмотре выяснилось, что они оказались больны, рассказала президент организации Дарья Тараскина.

При перевозе им, скорее всего, вкололи какое-то лекарство, которое сказалось на их здоровье, — цитирует её РИА Новости .

По словам Тараскиной, после завершения лечения судьбой котят будет заниматься государство.

Ранее News.ru писал, что жительница американского города Гарфилд Хайтс Нэнси Сегулу получила 10 дней лишения свободы в окружной тюрьме. Причиной заключения стало подкармливание бродячих кошек.