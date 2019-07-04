Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости

ЧП произошло 1 июля. В результате пожара на станции погибли 14 подводников. Среди них — два Героя России и семь капитанов первого ранга. Выжить удалось четверым членам экипажа. В настоящее время с глубоководного аппарата извлечены только четыре тела. Остальные до сих пор остаются на борту под водой.

Фотографии подводной лодки — носителя глубоководного аппарата «Лошарик», где погибли 14 российских подводников, появились в Сети. Снимки обнародовало агенство ТАСС. На них видна сама подлодка «Оренбург» и небольшое судно, которое,...