Спасатели прогнозируют новую волну паводков в Иркутской области. По данным регионального МЧС, из берегов могут выйти реки Иркут, Китой, Ока и Белая.
По информации иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 июля на реке Иркут ожидается повышение уровня воды в районе села Баклаши до 430-480 сантиметров при критической отметке 480 см, на реке Китой в районе села Китой до 150-200 см, на реке Оке в районе села Ухтуй до отметок 250-280 см. На реке Белой в районе села Мишелевка ожидается уровень воды 280 — 320 см, — говорится в сообщении ведомства.
Экстренное предупреждение уже получили все оперативные службы. На гидрологических постах Иркутской области ведется непрерывный мониторинг уровня воды.
Паводки в регионе начались в конце июня. 20 человек погибли. Судьба полутора десятков людей остаётся неизвестной. По предварительным оценкам, ущерб от паводка составляет 29 млрд рублей.
Ранее News.ru писал, что Владимир Путин подписал указ «О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области». Глава государства поручил привлечь к работе в регионе Вооружённые силы, а также другие войска и воинские формирования.