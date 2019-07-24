https://static.news.ru/photo/ef237ede-ade7-11e9-8a8f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В ГУ МЧС по Москве сообщили, что информация о перевернувшейся прогулочной лодке с 15 пассажирами на борту на Москве реке, не соответствует действительности.

Да, от очевидца нам поступала такая заявка. Наше подразделение прибыло, Московская городская поисково-спасательная служба, все проверили, ничего не обнаружили. Там просто люди катаются на лодках, на катерах, просто проводят время в воде. Никакой перевёрнутой лодки нет, всё там спокойно, - пояснили в МЧС.

24 июля в СМИ стали появляться сообщения о ЧП на Москве реке. Со слов очевидцев, на перевернувшейся прогулочной лодке находились 15 человек. Была информация о двоих, якобы пострадавших во время происшествия.

Ранее News.ru писал о перевернувшейся лодке с рыбаками в ХМАО. Инцидент произошёл на протоке в Сургутском районе. Судно перевернулось, погибли три человека.