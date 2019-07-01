https://static.news.ru/photo/5d3a8768-9c28-11e9-bf20-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Свыше полусотни населённых пунктов в Иркутской области остаются под водой после массового затопления. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В шести районах (Иркутской области — News.ru) остаются подтопленными 55 населённых пунктов, из которых три освободились от воды, — цитирует представителя ведомства ТАСС .

Собеседник агентства добавил, что почти 3300 жилых домов остаются затопленными, вода ушла из 173 зданий, а также с 154 приусадебных участков.

За 1 июля из опасной зоны были эвакуированы 227 человек, 562 пострадавшим оказана помощь. В зону ЧП доставлено 2,5 т продуктов питания и 21,5 т бутилированной воды.

Из подтопленных помещений проводилась откачка воды, добавили в МЧС.

Как писал News.ru, наводнение в Иркутской области стало причиной гибели 12 человек, в больницах находятся ещё 153 пострадавших.