https://static.news.ru/photo/9747b964-9d75-11e9-b355-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования семьям погибших на подлодке в Баренцевом море. По её словам, случившееся стало потерей не только для Военно-Морского флота России, но и для всей страны.

Случившаяся трагедия безвременно оборвала жизни бесстрашных людей, мужественных и преданных Родине. Это огромная потеря для Военно-Морского флота России, для всей нашей страны, — приводит РИА Новости текст телеграммы, которую Матвиенко направила министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Трагедия произошла 1 июля. При пожаре, возникшем на глубоководном аппарате, погибли 14 человек. Среди них — два Героя России и семь капитанов первого ранга.

Ранее журналистам стало известно имя четвёртого офицера, погибшего на секретной подлодке. Им стал уроженец Мурманской области Денис Опарин, писал News.ru.