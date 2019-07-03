Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования семьям погибших на подлодке в Баренцевом море. По её словам, случившееся стало потерей не только для Военно-Морского флота России, но и для всей страны.
Случившаяся трагедия безвременно оборвала жизни бесстрашных людей, мужественных и преданных Родине. Это огромная потеря для Военно-Морского флота России, для всей нашей страны, — приводит РИА Новости текст телеграммы, которую Матвиенко направила министру обороны РФ Сергею Шойгу.
Трагедия произошла 1 июля. При пожаре, возникшем на глубоководном аппарате, погибли 14 человек. Среди них — два Героя России и семь капитанов первого ранга.