В ближайшее время в ходе масштабной реорганизации в Московском уголовном розыске (МУР) могут сократить большинство сотрудников, занимающих руководящие должности. Об этом говорится в письме за подписью замминистра внутренних дел Аркадия Гостева руководителю ГУ МВД по Москве Олегу Баранову.
Как пишет газета «
Сообщается, что сотрудников, которые попадают под сокращения, намерены направить в районные отделы полиции.
Как писал News.ru, авиакомпания «Саратовские авиалинии» планирует сократить до 80% сотрудников в связи с прекращением полётов из аэропорта Центральный после ввода в эксплуатацию новой воздушной гавани Гагарин.