https://static.news.ru/photo/0f2eb74a-96f8-11e9-b530-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

В ближайшее время в ходе масштабной реорганизации в Московском уголовном розыске (МУР) могут сократить большинство сотрудников, занимающих руководящие должности. Об этом говорится в письме за подписью замминистра внутренних дел Аркадия Гостева руководителю ГУ МВД по Москве Олегу Баранову.

Как пишет газета « Известия », реформа коснётся в первую очередь оперативно-розыскных частей. Их предложено ликвидировать как в составе центрального аппарата управления уголовного розыска, так и в отделах по административным округам Москвы.

Сообщается, что сотрудников, которые попадают под сокращения, намерены направить в районные отделы полиции.

Как писал News.ru, авиакомпания «Саратовские авиалинии» планирует сократить до 80% сотрудников в связи с прекращением полётов из аэропорта Центральный после ввода в эксплуатацию новой воздушной гавани Гагарин.