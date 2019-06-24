Перед началом заседаний в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) участникам и слушателям раздавали листовки с фотографиями российских журналистов.
В списке «российских пропагандистов» оказались главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, телеведущая Ольга Скабеева, генеральный директор агентства «Россия сегодня», заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Киселёв, а также телеведущий Владимир Соловьёв.
Фотографию листовки опубликовала Скабеева в своём Instagram.
Соловьёв выразил мнение, что авторы листовок — выходцы с Украины. Ведущий обнаружил в написании фамилий журналистов ошибки. Он отметил, что раздача листовок — это в первую очередь пропагандистское действие и те, кто за этим стоит, ведут себе неприлично, не по-европейски.
Это какая-то традиция стукачества, которую не может в себе Украина изжить, которая проявляется что на сайте «Миротворец», что в этих подметных буклетах, — подчеркнул Соловьёв в разговоре с «360».
Ранее члены ПАСЕ проголосовали против проведения дебатов на тему ответственности России за неуплату взносов за членство в СЕ, а также обсуждения расследования катастрофы MH17. Соответствующее решение принято на заседании 24 июня во французском Страсбурге, писал News.ru.