https://static.news.ru/photo/9777b224-9689-11e9-b0ad-fa163e074e61_1024.jpg Фото: instagram.com/olgaskabeeva

Перед началом заседаний в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) участникам и слушателям раздавали листовки с фотографиями российских журналистов.

В списке «российских пропагандистов» оказались главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, телеведущая Ольга Скабеева, генеральный директор агентства «Россия сегодня», заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Киселёв, а также телеведущий Владимир Соловьёв.

Фотографию листовки опубликовала Скабеева в своём Instagram.

Соловьёв выразил мнение, что авторы листовок — выходцы с Украины. Ведущий обнаружил в написании фамилий журналистов ошибки. Он отметил, что раздача листовок — это в первую очередь пропагандистское действие и те, кто за этим стоит, ведут себе неприлично, не по-европейски.

Это какая-то традиция стукачества, которую не может в себе Украина изжить, которая проявляется что на сайте «Миротворец», что в этих подметных буклетах, — подчеркнул Соловьёв в разговоре с « 360 ».

Ранее члены ПАСЕ проголосовали против проведения дебатов на тему ответственности России за неуплату взносов за членство в СЕ, а также обсуждения расследования катастрофы MH17. Соответствующее решение принято на заседании 24 июня во французском Страсбурге, писал News.ru.