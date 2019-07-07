Полиция в Калининграде задержала и доставила в суд руководителей профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву и Владимира Сотникова. Причиной стали состоявшиеся 6 июля акции солидарности с сотрудницей местного перинатального центра Элиной Сушкевич, обвиняемой в убийстве младенца. Власти города отказались согласовывать публичные мероприятия.
Активистов задержали по дороге в аэропорт. На Васильеву составили административный протокол об организации несогласованного мероприятия, а на Сотникова — о нарушении правил пикетирования, говорится на странице профсоюза в Twitter.
По последним данным, Сотникова оштрафовали на 10 тысяч рублей, рассмотрение дела Васильевой продолжается. Прокурор требует взыскать с неё 30 тысяч.
Как следует из полицейского протокола, активисты «Альянса врачей» призывали в соцсетях к запрещённой властями акции в Калининграде.
Анастасия Васильева и Владимир Сотников должны быть немедленно освобождены. Они не нарушили ни одного закона, судить их не за что. pic.twitter.com/jKbjboFjEq