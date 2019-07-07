https://static.news.ru/photo/9cb24c30-a0ad-11e9-8864-fa163e074e61_1024.jpg Фото: twitter.com/alyansvrachey

Полиция в Калининграде задержала и доставила в суд руководителей профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву и Владимира Сотникова. Причиной стали состоявшиеся 6 июля акции солидарности с сотрудницей местного перинатального центра Элиной Сушкевич, обвиняемой в убийстве младенца. Власти города отказались согласовывать публичные мероприятия.

Активистов задержали по дороге в аэропорт. На Васильеву составили административный протокол об организации несогласованного мероприятия, а на Сотникова — о нарушении правил пикетирования, говорится на странице профсоюза в Twitter .

По последним данным, Сотникова оштрафовали на 10 тысяч рублей, рассмотрение дела Васильевой продолжается. Прокурор требует взыскать с неё 30 тысяч.

Как следует из полицейского протокола, активисты «Альянса врачей» призывали в соцсетях к запрещённой властями акции в Калининграде.

Анастасия Васильева и Владимир Сотников должны быть немедленно освобождены. Они не нарушили ни одного закона, судить их не за что. pic.twitter.com/jKbjboFjEq — Альянс врачей (@alyansvrachey) 7 июля 2019 г.

Как писал News.ru, 6 июля в десятках российских городов состоялись акции в защиту врача перинатального центра Калининградской области Элины Сушкевич.