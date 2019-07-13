https://static.news.ru/photo/ebf93672-a617-11e9-a972-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российский нападающий ЦСКА Фёдор Чалов попал в сферу интересов ведущих клубов Англии.

Как сообщает Mirror, в борьбу за 21-летнего россиянина вступили «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Британские клубы оценивают Чалова в 20 млн фунтов стерлингов. Помимо «мерсисайдцев» и «манкунианцев» Чаловым активно интересуются лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур», а также «Манчестер Сити».

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Чалов стал лучшим бомбардиром, забив 15 мячей.

Ранее Чалов заявил, что ему хотелось бы закрепиться в основном составе национальной команды, писал News.ru.