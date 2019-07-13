Российский нападающий ЦСКА Фёдор Чалов попал в сферу интересов ведущих клубов Англии.
Как сообщает Mirror, в борьбу за 21-летнего россиянина вступили «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».
Британские клубы оценивают Чалова в 20 млн фунтов стерлингов. Помимо «мерсисайдцев» и «манкунианцев» Чаловым активно интересуются лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур», а также «Манчестер Сити».
В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Чалов стал лучшим бомбардиром, забив 15 мячей.
Ранее Чалов заявил, что ему хотелось бы закрепиться в основном составе национальной команды, писал News.ru.