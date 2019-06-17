К российским властям можно предъявлять много обоснованных и не очень претензий, но в одном они никогда не подведут — не дадут расслабиться. И уж точно не склонны воспитывать в людях дух иждивенчества и надежду на помощь со стороны. Всё сами, только сами.

Со стабильностью лототрона в публичное пространство выбрасываются новые прогрессивные идеи о том, как сделать так, чтобы в России стало меньше бедных. При этом такой процесс вовсе не подразумевает роста числа богатых или хотя бы просто обеспеченных. Собственно, иезуитская логика понятна: если глава государства строго наказал повышать уровень благосостояния граждан, а добиться этого нет никаких возможностей, а зачастую и просто — способностей, надо поработать над статистикой. Допустим, можно сказать, что человек, обладающий такой роскошью как земельный участок, уже не может считаться нуждающимся. Руки-ноги есть? Тогда земля прокормит, и не надо досаждать своим неуспешным образом серьёзных государевых людей.

И это не преувеличение, именно такая логика в этих кабинетах процветает. Лишний раз это стало известно благодаря региональным властям, предложившим свои методы реализации проекта по снижению числа малоимущих. Там есть, в целом, нормальные идеи. Например, действительно трудно считать бедным человека, у которого есть две новенькие машины или самолёт (такой критерий предложили в Татарстане). Но вот термин «ленивые» бедные, предложенный в Ивановской области, вызывает некоторое внутреннее возмущение. Так они предлагают именовать тех, кто имеет огород или свободную жилплощадь, но не получает с неё дополнительного дохода.

Валерий Мельников/РИА Новости

Что ты будешь делать — опять народ глупый попался. Всё у него есть, а счастья своего не видит. Деньги буквально в руки идут — не хочет брать, хочет лишь к государственной сиське присосаться. О том, что «свободное жильё», доставшееся в наследство от бабушки, может быть в таком состоянии, что для его сдачи в аренду сперва нужно потратить немалые деньги (которых нет), а огород, щедро выделенный когда-то той же бабушке советской властью, может находиться в таких местах, что регулярно кормиться с него можно только обладая, например, серьёзным внедорожником, о таком ответственные за рост благосостояния на вверенных территориях не задумываются. В конце концов, людей много, а чиновников мало.

Но штука в том, что в эту игру могут играть двое. Хорошо, поморщившись, мы смиримся с термином «ленивые бедняки», переживём. Только вот для симметрии и более корректной оценки эффективности развития регионов предлагаю ввести также звание «ленивая администрация».

Работать это может так. Допустим, по итогам отчётного года в Ивановской области (пусть будет она, ведь именно там так переживают об эффективности труда) рост экономики должен составить 2%. Не так уж много. И вот если этого не случилось, то областная администрация получает звание «ленивой», губернатор, его замы, ответственные министры — все они выезжают из предоставленных им квартир, туда заселяют многодетные семьи. Сдают ключи от служебных автомобилей — в течение ближайшего года они начинают работать как социальное такси, развозить инвалидов, пенсионеров и прочие группы льготников. Зарплата, разумеется, устанавливается минимальная по области. И вот пусть тогда своим примером показывают, как эффективно может работать система при дефиците ресурсов. Главное — не лениться.

Я, конечно, не экономист, но, мне кажется, вопрос социальной справедливости это здорово отрегулирует.