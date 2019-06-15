https://static.news.ru/photo/78f8e4b4-902e-11e9-8bc3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Журналистское сообщество должно проявить солидарность, настойчивость и поддержать на всех уровнях находящегося под арестом в киевском СИЗО главреда портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого местные власти обвиняют в госизмене.

Об этом на митинге в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве заявил ведущий программы «Время покажет» на Первом канале Анатолий Кузичев.

Есть цеховая солидарность или корпоративная солидарность, вот сидит Кирилл Вышинский, тоже журналист. Давайте сделаем так, чтобы это «мы» мощное, чтобы оно звучало и за границей нашей страны. Чтобы это «мы» было слышно за пределами России, — сказал он.

Как писал ранее News.ru, журналист «Медузы» Иван Голунов, которого обвиняли в распространении наркотических средств, не пришёл на митинг в свою поддержку на проспекте Сахарова в столице.