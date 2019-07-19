https://static.news.ru/photo/fd9f6cfc-ac02-11e9-9fcf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Сводные отряды ЮВО приведены в повышенную готовность из-за угрозы подтоплений на Кубани.

В регионе объявлено штормовое предупреждение, при грозах возможны порывы ветра до 20 метров в секунду. Прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций в связи с подъёмом уровня рек, передаёт РИА Новости .

В Краснодаре на данный момент уже подтоплены 29 жилых домов и некоторые автодороги. Помощь населению готовы оказывать 300 военнослужащих и 50 единиц техники.

Как писал News.ru ранее, участок трассы федерального значения Чита — Хабаровск закрыт для проезда в районе Сковородино Амурской области из-за размыва дорожного полотна.