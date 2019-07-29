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Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара ответил на предложение постпреда президента Украины на полуострове Антона Кориневича ввести санкции в отношении международных компаний, которые участвовали в возведении моста через Керченский пролив.

Они могут сколько угодно говорить о санкциях, о планах возвращения Крыма. Действительность состоит лишь в том, что Крым — это Российская Федерация, — сказал парламентарий RT .

Ганжара отметил, что все предыдущие попытки украинских властей повлиять на ситуацию в Крыму лишь укрепляли его российский статус, а также выбор людей, которые голосовали на референдуме в 2014 году.

Депутат добавил, что европейские страны, в отличие от Украины, ищут возможности для отмены ранее введённых ограничений. К тому же они настроены на налаживание экономического сотрудничества с Россией.

Ранее News.ru писал, что в Совфеде прокомментировали призыв украинского журналиста ввести войска в Россию. Сенатор Сергей Цеков заявил, что такая идея могла прийти в голову только «стопроцентно нездоровому человеку».