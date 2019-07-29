Фото: Server Amzayev/Russian Look

Глава Министерства культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что ведомство выделит около 104 миллионов рублей на реконструкцию объектов культуры в Крыму.

Уточняется, что на эти средства будет проведён капремонт пяти ДК и созданы семь кинозалов и виртуальный концертный зал. В рамках проекта «Культура» Крым к 2024 году получит 313 миллионов рублей.

Как ранее писал News.ru, глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что освоение бюджетных средств, которые были выделены на реализацию национальных проектов в Крыму, происходит медленно.

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