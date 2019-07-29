https://static.news.ru/photo/6a2ed460-b249-11e9-b7bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Server Amzayev/Russian Look

Глава Министерства культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что ведомство выделит около 104 миллионов рублей на реконструкцию объектов культуры в Крыму.

Уточняется, что на эти средства будет проведён капремонт пяти ДК и созданы семь кинозалов и виртуальный концертный зал. В рамках проекта «Культура» Крым к 2024 году получит 313 миллионов рублей.

На совещании в Севастополе @MedvedevRussia отметил успешную реализацию нацпроекта «Культура» в Крыму. В 2019 @Culture_RF выделяет региону 104 млн р. на капремонт 5 ДК, создание виртуального концертзала и 7 кинозалов. К 2024 эта сумма составит 313 млн р. https://t.co/PEJ0dYzkbg pic.twitter.com/P5twsby9qs — Владимир Мединский (@medinskiy_vr) July 29, 2019

Как ранее писал News.ru, глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что освоение бюджетных средств, которые были выделены на реализацию национальных проектов в Крыму, происходит медленно.