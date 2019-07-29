Глава Министерства культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что ведомство выделит около 104 миллионов рублей на реконструкцию объектов культуры в Крыму.
Уточняется, что на эти средства будет проведён капремонт пяти ДК и созданы семь кинозалов и виртуальный концертный зал. В рамках проекта «Культура» Крым к 2024 году получит 313 миллионов рублей.
На совещании в Севастополе— Владимир Мединский (@medinskiy_vr)
@MedvedevRussiaотметил успешную реализацию нацпроекта «Культура» в Крыму. В 2019 @Culture_RFвыделяет региону 104 млн р. на капремонт 5 ДК, создание виртуального концертзала и 7 кинозалов. К 2024 эта сумма составит 313 млн р. https://t.co/PEJ0dYzkbg pic.twitter.com/P5twsby9qs July 29, 2019
Как ранее писал News.ru, глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что освоение бюджетных средств, которые были выделены на реализацию национальных проектов в Крыму, происходит медленно.