https://static.news.ru/photo/d577c99e-940c-11e9-89a8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кремль отреагировал на происходящие в Грузии протесты. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал инцидент русофобской провокацией.

Всё то, что вчера происходило в Грузии, является ничем иным, как русофобской провокацией. Конечно, это не может не вызывать нашей крайней обеспокоенности тот факт, что были агрессивные проявления в отношении граждан России, — цитирует его ТАСС .

Он добавил, что Грузию традиционно посещает большое число туристов из России, поэтому происходящие события вызывают особую тревогу.

Протесты в Тбилиси вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента Грузии и сорвала сессию Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Поводом для этого послужило то, что глава российской делегации, сидя в кресле спикера, обратился к собравшимся на русском языке.

Ранее, как писал News.ru, депутат Госдумы Сергей Гаврилов заявил, что ситуация на сессии МАП в Грузии является заранее продуманной акцией с целью осложнения отношений между Тбилиси и Москвой.