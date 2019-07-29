https://static.news.ru/photo/ed087f92-b1f6-11e9-aab1-fa163e074e61_660.jpg Александр Усс Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Ликвидация природных пожаров в охраняемых зонах является бессмысленным и вредным занятием. Об этом объявил губернатор Красноярского края Александр Усс на молодёжном форуме «Бирюса-2019».

Давайте, действительно, подумаем. Есть две категории территорий у нас. Есть категория, которая называется зоной контроля, где пожары не тушатся. И есть зона охраны, где пожары тушатся, — цитирует чиновника телеканал РЕН ТВ .

Как считает глава региона, лесные пожары якобы возникают из-за «грозовой активности» и их тушение можно сравнить с затоплением айсберга в холодную погоду.

Нечто похожее, думаю, применительно к лесным пожарам в зоне контроля. <...> Это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может, даже и вредно, — резюмировал Усс.

В Красноярском крае в настоящее время ликвидируют 94 очага природных пожаров. Площадь возгорания составляет 986 тысяч га.

Как писал News.ru, ранее Рослесхоз сообщил, что площадь лесных пожаров в России в два раза меньше, чем в 2018 году. В связи с этим ведомство не желает фиксировать кризис в происходящем.