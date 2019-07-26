В столичном районе Аэропорт зафиксировали случаи массового отравления кошек. Сотрудников ГБУ «Жилищник» просят быть бдительными и сообщать о подозрительных людях.
О проблеме в управе района Аэропорт известно. Выполняющий обязанности главы управы Иван Лысаков общался с защитниками животных и готов оказать всяческое содействие. ГБУ «Жилищник» проинформированы обращать внимание на подозрительных лиц, — сказали в пресс-службе префектуры Северного административного округа.
Полиция начала проверку по заявлению о жестоком обращении с животными. Ранее москвичи пожаловались силовикам на массовую гибель кошек на севере Москвы.