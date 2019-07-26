Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российский боец, ветеран Ultimate Fighting Championship (UFC) Рашид Магомедов (23-4) проиграл американцу Нейту Эндрюсу (16-2) на турнире PFL 5 в Атлантик-Сити США, но за счёт победы в первом круге он прошёл в плей-офф.

Поединок получился равным, так как Магомедов проводил тейкдауны, но его визави был точнее в стойке. Однако все судьи отдали небесспорную единогласную победу американцу со счётом 29:28. Однако за счёт победы...