https://static.news.ru/photo/56ae7118-93e8-11e9-8b84-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Стрингер/РИА Новости

Косаток и белух, которых везут к Охотскому морю из бухты Средняя Приморского края, поместят на базу передержки перед выпуском, чтобы они могли прийти в себя.

Тихоокеанский филиал НИИ рыбного хозяйства и океанографии сообщил, что грузовики с первой партией животных прибудут в Хабаровск, где будет заменена вода в контейнерах, 21 июня. Перед выпуском в дикую природу морские обитатели побудут на карантине и пройдут обследование, передаёт РИА Новости .

Проблема с выпуском в естественную среду обитания узников так называемой китовой тюрьмы связана с высокой стоимостью её обитателей. Именно этим объясняются все сложности решения вопроса, объяснил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, писал News.ru ранее.