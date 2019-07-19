https://static.news.ru/photo/b8933506-abeb-11e9-8d81-fa163e074e61_1024.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский смог переформатировать оппозиционную Верховную раду в более лояльную. Об этом в Instagram написал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Без всякого сомнения, Зеленскому удалось решить задачу-минимум: переформатировать Верховную раду таким образом, чтобы превратить её из оппозиционной в хотя бы относительно лояльную. Порошенко и иже с ним окончательно уходят в историю. Равно как и наиболее экстремистские политические силы Украины, — сообщил сенатор.

По его словам, теперь Зеленский больше не сможет в случае промахов прикрываться деструктивным парламентом.

Как ранее сообщал News.ru, внеочередные выборы в парламент Украины стартовали 21 июля. По данным экзитополов, партия «Слуга народа», которую возглавляет президент Украины Владимир Зеленский, победила и сможет набрать больше 100 мест в украинском парламенте. Второе место занимает партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (11,5% голосов). Третье место за «Европейской солидарностью» экс-президента страны Петра Порошенко (8,9%). Партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» занимает четвёртое место, заручившись поддержкой 7,6% избирателей.