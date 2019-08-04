https://static.news.ru/photo/888fd664-b6ba-11e9-90cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Противолодочные силы Северного флота провели учения по поиску субмарин условного противника в Баренцевом море. В манёврах были задействованы две корабельные поисково-ударные группы в составе малых противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил и Беломорской военно-морской базы.

Экипажи кораблей в сложных гидрометеорологических условиях отработали поиск судов во взаимодействии друг с другом, а также с самолётами Ил-38 и подводной лодкой «Калуга». Подлодка осуществляла поиск условного противника с помощью гидроакустических средств, передаёт « Интерфакс » со ссылкой на пресс-службу флота.

После учений корабли вернулись на главную базу Кольской флотилии.

Ранее News.ru писал, что поисково-ударная группа кораблей Северного флота в Балтийском море отработала маневрирование по уклонению от атаки вражеской субмарины и применение противолодочного оружия.