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Задержки нескольких рейсов авиакомпании Bulgaria Air стали причиной проблем с вылетом на родину российских туристов из аэропорта болгарского курорта Бургас. Среди пассажиров много семей с детьми.

Наш рейс должен был вылететь из Бургаса в субботу в 5:20 в Шереметьево, борт полный. За пять минут до отправления на табло вылета высветилось новое время — 9:35. После требования...