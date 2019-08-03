Поисково-ударная группа кораблей Северного флота провела учения по уничтожению подводных лодок условного противника в Балтийском море. В тренировке были задействованы ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Североморск» и фрегат «Адмирал Горшков».
Экипажи отработали маневрирование по уклонению от атаки вражеской субмарины и применение противолодочного оружия, передаёт «
По данным штаба учений, североморцы действовали совместно с кораблями Балтийского флота. Они применили тактику поиска подводных лодок корабельными группировками при поддержке авиации — самолётов Ил-38 и вертолётов Ка-27ПЛ.
Ранее, как писал News.ru, Минобороны опубликовало видеокадры, на которых морпехи Северного флота выполняют учебные манёвры на губе Грязной в Кольском заливе.