Россия и Белоруссия усилят контроль за ввозом животноводческой продукции из Евросоюза. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.
Усиление мер связано с распространением африканской чумы свиней в государствах-членах ЕС, в частности в Польше и странах Балтии,
Там уточнили, что контроль будет осуществляться на внешней границе Евразийского экономического союза. Досматривать будут не только грузы предприятий, но и продукцию, которую люди проводят в ручной клади и багаже.
Ранее, как писал News.ru, в Россельхознадзоре сообщили, что располагают фактами, подтверждающими сокрытие вспышек АЧС и бешенства в управлениях ветеринарии Волгоградской области, Краснодарского и Ставропольского краёв.