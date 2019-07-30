https://static.news.ru/photo/e132a6ac-b2d2-11e9-b0d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marius Schwarz/imago stock&people/Global Look Press

Россия и Белоруссия усилят контроль за ввозом животноводческой продукции из Евросоюза. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

Усиление мер связано с распространением африканской чумы свиней в государствах-членах ЕС, в частности в Польше и странах Балтии, пояснили в ведомстве .

Там уточнили, что контроль будет осуществляться на внешней границе Евразийского экономического союза. Досматривать будут не только грузы предприятий, но и продукцию, которую люди проводят в ручной клади и багаже.

Ранее, как писал News.ru, в Россельхознадзоре сообщили, что располагают фактами, подтверждающими сокрытие вспышек АЧС и бешенства в управлениях ветеринарии Волгоградской области, Краснодарского и Ставропольского краёв.