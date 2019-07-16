https://static.news.ru/photo/dfee2842-a7e3-11e9-b091-fa163e074e61_1024.jpg Фото: vk.com/te_ekb

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что говорить о сроках строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге можно будет после выбора места его размещения. При этом он отметил, что концепции архитектуры объекта будут готовы к осени 2019 года.

Политик пояснил, что для каждого отдельного места, которое будет выдвинуто на опрос, разрабатывается отдельный проект, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что рабочая группа при городской думе Екатеринбурга, составляющая опрос о месте возведения собора Святой Екатерины, исключила из списка сквер у Театра драмы. 3 мая мирные митинги активистов против возведения храма в сквере переросли в столкновения с полицией.