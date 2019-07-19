https://static.news.ru/photo/86a6f976-aa36-11e9-9bd2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Верховный суд России отменил решение суда первой инстанции об отказе КПРФ в регистрации списка для участия в парламентских выборах в Карачаево-Черкесии.

Решение было вынесено ВС республики по обращению местного отделения партии «Патриоты России». КПРФ уличили в нарушении законодательства о политических партиях. В частности, на конференции по утверждению списка кандидатов для участия в выборах присутствовало 56 делегатов. Поддержали перечень только 27 из них, тогда как проголосовать должно было большинство.

Кроме того, список кандидатов от КПРФ не был заверен уполномоченным лицом, а также имелись расхождения между заявленным количеством кандидатом и их числом в перечне, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал о том, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов обвинил столичную мэрию в урезании полномочий депутатов Мосгордумы. По его словам, из-за этого парламентарии лишены возможности реально решать проблемы горожан.