Верховный суд России отменил решение суда первой инстанции об отказе КПРФ в регистрации списка для участия в парламентских выборах в Карачаево-Черкесии.
Решение было вынесено ВС республики по обращению местного отделения партии «Патриоты России». КПРФ уличили в нарушении законодательства о политических партиях. В частности, на конференции по утверждению списка кандидатов для участия в выборах присутствовало 56 делегатов. Поддержали перечень только 27 из них, тогда как проголосовать должно было большинство.
Кроме того, список кандидатов от КПРФ не был заверен уполномоченным лицом, а также имелись расхождения между заявленным количеством кандидатом и их числом в перечне, передаёт
Ранее News.ru писал о том, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов обвинил столичную мэрию в урезании полномочий депутатов Мосгордумы. По его словам, из-за этого парламентарии лишены возможности реально решать проблемы горожан.