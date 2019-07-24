https://static.news.ru/photo/91a2e48c-ae16-11e9-9052-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Арестованные Россией моряки украинских Военно-морских сил вернутся домой в ближайшее время, объявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Договорённость о возвращении 24 украинских моряков уже достигнута. Сейчас оформляются необходимые документы, - сказала Денисова, пишут украинские сми.

По её словам, также уже есть решение Международного трибунала по морскому праву об освобождении моряков.

В то же время адвокат Николай Полозов, представляющий интересы граждан Украины ничего не знает о такой договорённости. Он уверен, что всё ещё продолжаются переговоры, но неизвестно на какой они стадии и когда будут реализованы.

Но пока никто ничего не говорил, — сообщил адвокат.

22 моряков на бронированных артиллерийских катерах украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовом буксире "Яны Капу" и двоих сотрудников СБУ задержали российские пограничники 25 ноября 2018 года при нарушении государственной границы России в Чёрном море. Они несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. При задержании трое украинских моряков получили лёгкие ранения. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.

Ранее уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова предложила поручиться за арестованных моряков в случае их освобождения. Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает такую возможность, отметила она в своём Facebook. По её словам, существуют и другие варианты освобождения украинских граждан. В том числе сотрудники российского Следственного комитета могут принять соответствующее решение. Это зависит от политической воли и наличия договорённостей, подчеркнула правозащитница. Она отметила, что ожидала продления ареста всем военным писал News.ru.