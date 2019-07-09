https://static.news.ru/photo/09ad1224-a25d-11e9-b730-fa163e074e61_1024.jpg Тина Канделаки Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Экс-генерального продюсера спортивного канала «Матч ТВ» Тину Канделаки возмутили слова российского журналиста Владимира Соловьёва о том, что Грузию нужно наказать рублём в ответ на оскорбления в адрес президента РФ.

Канделаки приняла обращение Соловьёва лично и посчитала, что к ней эти высказывания также относятся, потому как она уроженка Грузии. Телеведущая подчеркнула, что выходку журналиста Георгия Габуния в эфире телеканала «Рустави 2» не поддержали ни жители Грузии, ни правительство страны. Канделаки отметила, что после таких предложений радуется Саакашвили, которому легко удалось вызвать истерику людей, определяющих мнение в РФ.

Причесав всех одной гребёнкой, он призывает наказать всех грузин рублём и закрыть рынок, а я думаю, что Саакашвили читает такие мнения и радуется, — написала Канделаки в своём telegram-канале.

Соловьёв ответил в эфире радиостанции «Вести FM», что Канделаки таким образом ведёт свой «личный крестовый поход» против экс-руководителя Грузии. Соловьёв обратил внимание, что Тбилиси не повернул в сторону РФ после изгнания Саакашвили, а что касается скандальной речи Георгия Габуния, то власти Грузии осудили только форму заявления, но не его смысл.

То есть, отношение они все разделяют. А по форме у них проблемы. Мол, маты — это нехорошо, — возмутился Владимир Соловьев.

Ранее Соловьёв прокомментировал слова грузинского телеведущего, оскорбившего президента России Владимира Путина. Он призвал россиян «наказывать рублём» Грузию и отметил, что поступок журналиста выражает позицию в отношении к России не только канала, но и властей страны.

Ведущий оппозиционного грузинского канала «Рустави 2» Георгий Габуния в своей авторской программе P.S. нецензурно выругался в адрес Владимира Путина. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что поддерживает «пафос» коллеги, а премьер-министр страны Мамука Бахтадзе назвал произошедшее провокацией, News.ru.