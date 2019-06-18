https://static.news.ru/photo/93f0bb94-9212-11e9-96e8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Чеченский лидер Рамзан Кадыров пообщался по прямой связи с находящимся на МКС командиром экипажа Олегом Кононенко и попросил его сделать больше фотографий Чечни из космоса.

Разговор состоялся в ходе визита в республику делегации Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Кадыров пригласил Кононенко погостить в Грозном и пошутил: «Только меня в космос не приглашайте», сообщает РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиб Нурмагомедов провёл ифтар (вечерний приём пищи во время месяца Рамадан) с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, где подарил ему кроссовки.