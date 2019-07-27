https://static.news.ru/photo/8e9eb068-b046-11e9-b8eb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Законопроект об изменении ответственности за нарушение правил движения тяжеловесными и крупногабаритными транспортными средствами одобрен правительством РФ.

Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в статью 12.211 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке, — говорится в проекте закона.

Документ предлагает установить единый размер штрафа вне зависимости от формы собственности на транспортное средство и способа фиксации правонарушения, сообщает РИА Новости .

Данный закон позволит исключить зависимость суммы взыскания для грузовиков за нарушение ПДД от способа фиксации и объекта контроля. Предусмотренный законопроектом размер штрафа соответствует минимальному установленному в настоящее время штрафу для юрлиц.

Основанием для пересмотра ответственности за нарушения ПДД большегрузами стал запрос Костромского областного суда, а также жалобы россиян Андрея Думлина и Анатолия Шарова.

Суд приостановил производство по делам, усомнившись в конституционности норм КоАП, которые ставят размер штрафов собственникам грузовиков в зависимость от способа фиксации нарушения.

Дело в том, что владелец и водитель большегруза Думлин, получив штраф в размере 300 тыс. рублей за превышение нагрузки на ось, зафиксированную камерами, не смог убедить суд в том, что из-за отсутствия статуса индивидуального предпринимателя его следовало оштрафовать как водителя. Тогда бы сумма штрафа составила 3-4 тыс. рублей.

А вот Шаров, который является индивидуальным предпринимателем, также не смог в судебном порядке переложить вину за перегруз на водителя грузовика, работающего по трудовому договору.

Ранее News.ru писал, что 26 июля Совфед отклонил закон о порядке взвешивания большегрузного транспорта с последующим созданием согласительной комиссии. Причиной стало отсутствие согласований с Минтрансом по некоторым пунктам.