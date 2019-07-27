Законопроект об изменении ответственности за нарушение правил движения тяжеловесными и крупногабаритными транспортными средствами одобрен правительством РФ.
Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в статью 12.211 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке, — говорится в проекте закона.
Документ предлагает установить единый размер штрафа вне зависимости от формы собственности на транспортное средство и способа фиксации правонарушения, сообщает
Данный закон позволит исключить зависимость суммы взыскания для грузовиков за нарушение ПДД от способа фиксации и объекта контроля. Предусмотренный законопроектом размер штрафа соответствует минимальному установленному в настоящее время штрафу для юрлиц.
Основанием для пересмотра ответственности за нарушения ПДД большегрузами стал запрос Костромского областного суда, а также жалобы россиян Андрея Думлина и Анатолия Шарова.
Суд приостановил производство по делам, усомнившись в конституционности норм КоАП, которые ставят размер штрафов собственникам грузовиков в зависимость от способа фиксации нарушения.
Дело в том, что владелец и водитель большегруза Думлин, получив штраф в размере 300 тыс. рублей за превышение нагрузки на ось, зафиксированную камерами, не смог убедить суд в том, что из-за отсутствия статуса индивидуального предпринимателя его следовало оштрафовать как водителя. Тогда бы сумма штрафа составила 3-4 тыс. рублей.
А вот Шаров, который является индивидуальным предпринимателем, также не смог в судебном порядке переложить вину за перегруз на водителя грузовика, работающего по трудовому договору.
Ранее News.ru писал, что 26 июля Совфед отклонил закон о порядке взвешивания большегрузного транспорта с последующим созданием согласительной комиссии. Причиной стало отсутствие согласований с Минтрансом по некоторым пунктам.