https://static.news.ru/photo/43fc6750-b846-11e9-9b1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Правительство РФ по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева подготовит программу ремонта и реконструкции мостов в регионах. Особое внимание будет уделено тем сооружениям, которые пострадали при чрезвычайных ситуациях.

Вместе с регионами правительству необходимо разработать программу и определить источники финансирования, — сказал Медведев.

Программа будет сформирована на основе сведений о состоянии мостов, которые предоставят сами регионы, информирует « Политика сегодня ».

Как ранее писал News.ru, военнослужащие механизированного батальона приступили к восстановлению земляной береговой дамбы, разрушенной паводком в городе Тулуне Иркутской области.