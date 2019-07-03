https://static.news.ru/photo/2adfeed4-9d54-11e9-90ab-fa163e074e61_1024.jpg Маргарита Грачёва Фото: АГН «Москва»

Жительница Серпухова Маргарита Грачёва, которой муж в порыве ревности отрубил кисти рук, снялась в смелой фотосессии. На свой странице в соцсетях девушка выложила весьма откровенные снимки.

На них она позирует в чёрном белье, короткой жилетке и грубых чёрных ботинках. На фото хорошо видны шрамы, которые остались как напоминание о той страшной трагедии.

Иногда меня сильно расстраивает и раздражает, что моя левая рука выглядит пухленькой и синей от шрамов, на другой руке чёрный протез... а в короткой юбке видно четыре огромных шрама на ноге, — признаётся девушка.

По её словам, ей было трудно осознать, что «из девушки без изъянов» она превратилась в девушку с протезом вместо руки. Однако позже Грачёва пересмотрела свои убеждения и пришла к выводу, что сексуальность — это гораздо больше, чем просто внешний вид.

Это что-то глубже, где-то внутри, — заключила она.

Нашумевшая история произошла в декабре 2017 года. Муж, с которым она находилась в процессе развода, из ревности вывез её в лес. Там отрубил ей кисти рук, а затем отвёз в больницу и сдался полиции. Мужчину приговорили к 14 годам колонии строгого режима, писал News.ru.