В Магасе прошла церемония вступления в должность нового временно исполняющего обязанности главы Республики Ингушетия Махмуда-Али Калиматова. Как ожидается, врио Калиматов пробудет недолго — в единый день голосования 8 сентября пройдут выборы. Главная задача нового руководителя — консолидировать население после волны протестов, связанных с определением границы и обменом участками территорий между Ингушетией и Чечней, говорят в профильном комитете Госдумы.

В ходе церемонии стала известна важная подробность: бывший глава Ингушетии, генерал-майор и Герой России Юнус-Бек Евкуров станет заместителем министра обороны России. Эту информацию порталу News.ru подтвердил депутат Госдумы от Ингушетии, член комитета ГД по делам национальностей («Единая Россия») Алихан Харсиев.

Ранее подобная информация появилась в СМИ. Между тем в комитете Государственной думы по обороне эту информацию News.ru не опровергли, но и не подтвердили. Зато она нашла подтверждение в ходе церемонии представления нового главы региона Махмуда-Али Калиматова.

Мы тепло попрощались с Юнус-Беком (Евкуровым), очень рады, что ему предложили такую должность, должность заместителя министра обороны. Для всего ингушского народа это огромная радость, что впервые в истории новой России замминистра обороны будет представитель ингушской национальности. Алихан Харсиев член комитета ГД по делам национальностей

Полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников, представляя правительству Ингушетии временно исполняющего обязанности главы республики Махмуда-Али Калиматова, говорил о том, что новому главе предстоит сосредоточить усилия на реализации майского указа в республике, для чего необходимо объединить усилия всех ветвей власти в регионе, муниципальных органов и общественности. Сам Калиматов сказал, что рассчитывает на поддержку населения Ингушетии и что намерен действовать, не производя резких кадровых решений.

Надо сперва изучить ситуацию, насколько ответственно работник подходит к исполнению своих обязанностей, его семейное положение. Резких движений кадровых не будет, будем смотреть на опыт работы человека. Махмуд-Али Калиматов врио главы Ингушетии

И судя по реакции собравшихся, новый глава может рассчитывать на поддержку представителей всех ветвей власти. Такой вывод можно сделать из слов Алихана Харсиева.

«Первое впечатление у нас у всех очень хорошее. Нормальный человек, он справится. Но хотя, конечно, ему будет очень сложно, учитывая непростую обстановку, сложившуюся в республике. Но мы все готовы помочь Махмуд-Али Калиматову в решении этих проблем», — рассказал News.ru Алихан Харсиев.

Федеральный парламент будет внимательно следить за происходящим в республике и оказывать необходимую помощь новому главе, уверен председатель комитета ГД по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов (КПРФ).

Сегодня Ингушетии очень нужен человек, который в это сложившееся в республике разобщение не втянут. Он был прокурором в Ингушетии когда-то давно, поэтому знает все и надводные, и подводные течения, и благодаря его биографии он именно тот человек, который сегодня республике необходим. Новому врио главы предстоит консолидировать население, и это крайне непросто. Это не центральная часть России, там люди живут на земле веками, и они не понимают того, что кто-то что-то передаёт (речь идет об обмене участками земель между Ингушетией и Чечней — News.ru). Будем надеяться, что Махмуд-Али Калиматов найдёт общий язык со всеми. Николай Харитонов глава комитета ГД по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока

По его словам, основная задача — консолидация общества и президент РФ просил Евкурова помочь Калиматову.

«Не такая большая территория, найдут, думаю, общий язык. Ингушский народ — мудрый народ, поймет необходимость консолидации на благо себе, на благо республики», — сказал Харитонов.

Как стало известно, уже вскоре глава Ингушетии потеряет приставку врио. 8 сентября в единый день голосования пройдут выборы нового главы, который будет избран депутатами Народного собрания (парламента) республики.