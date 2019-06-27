Итак, на смену генералу в самую маленькую по площади республику России приходит карьерный юрист, прокурор. Махмуд-Али Макшарипович Калиматов уже представлен ингушским парламентариям и иными авторитетным в республике лицам. Понятно, что Юнус-Бек Евкуров, несмотря на все свои заслуги, стал фактором раздражения и разъединения местного сложного общества, что, собственно, генерал и признал сам. А потому факт его, видимо, перехода в кадры Минобороны (не исключено, что на должность заместителя министра) станет для Ингушетии важным стабилизирующим явлением. Земляка всё-таки высоко оценили.

Есть информация, что подбор преемника Евкурова длился не один месяц и первоначально на его неспокойное место планировали подобрать очередного профессионального военного. Однако выбор был сделан в пользу прокурора Калиматова, который большую часть жизни и карьеры провёл вдали от родных краев, в Самарской области, где учился и прошёл основные прокурорские ступени.

Собственно, два этих фактора — принадлежность к иной категории силовиков и долгие годы вне Ингушетии — и были сочтены аргументами в пользу его назначения. Видимо, решено, что республика после бурных месяцев протестов, порождённых неоднозначной реакцией на договор о делимитации границы между Ингушетией и Чечнёй, нуждается в успокоении и примирении вошедших в клинч разных политических сил.

Махмуд-Али Калиматов kremlin.ru

Махмуд-Али Калиматов не был связан ни с одной из протестующих и противоборствующих сил уже в силу того, что находился вне республики. И поэтому считается, что местные кланы, играющие в местной общественной и политической жизни важнейшую роль, примут его спокойно. Тем более что и сам новый глава республики, что называется, не просто выходец из уважаемой семьи, но и деятель уже поработавший в республике прокурором и ничем себя не запятнавший. Напомним, что на эту должность из Самары в 2004 году его пригласил свояк, тогдашний президент Ингушетии Мурат Зязиков. С Калиматовым они женаты на сестрах Чахкиевых.

Однако через три года между родственниками назрел конфликт. Утверждают, что Зязиков якобы с подозрением относился к дружеским связям Калиматова с самым богатым ингушом, Михаилом Гуцериевым, и Русланом Аушевым.

Так или иначе, но приход Калиматова, которого уже некоторые аналитики отчего-то сочли временной и переходной фигурой, скорее свидетельствует о том, что никаких жёстких действий по примеру соседнего Дагестана не будет. Республике явно надо прийти в равновесие после потрясших её бурных событий последнего года. Заодно будут, видимо, в срочном порядке пересмотрены дела ряда лидеров уличной оппозиции, попавших под следствие или административный пресс.

Задача нового главы — стать лидером национального примирения.