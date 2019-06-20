https://static.news.ru/photo/f8294c56-931c-11e9-b7e9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Движение транспорта по улице Ильинке будет перекрыто с 22 по 24 июня из-за работ по благоустройству.

Объезд будет организован по соседним улицам. За 54 часа планируется проложить сети водостока и установить бордюрный камень, сообщает « Москва 24 ».

Как писал News.ru ранее, второй раз за три года производится замена гранитных блоков возле здания Российской государственной библиотеки (РГБ) в Москве. В мэрии столицы объяснили, что работы необходимы из-за аварийного состояния лестницы, у которой разрушилось или вовсе отсутствует бетонное основание.