Экипажи самолётов Ил-76 приступили к перебазированию в аэропорт Красноярска для тушения пожаров.
Все самолёты оборудованы водосливными приборами ёмкостью 42 тонны, лётчики прошли спецподготовку и имеют опыт тушения лесных пожаров. Вылеты осуществляются с аэродромов Тверской, Ростовской, Брянской, Ивановской, Оренбургской, Псковской и Ульяновской областей, сообщает
Как писал News.ru ранее, Президент США Дональд Трамп предложил российскому президенту Владимиру Путину помощь в тушении лесных пожаров. Предложение прозвучало в ходе телефонных переговоров между лидерами двух стран.