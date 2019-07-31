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Телеведущая Ольга Скабеева отнеслась с иронией к заявлению избранного депутата Верховной рады Жана Беленюка об «украинском» городе Ростове-на-Дону. Разъясняя значение выражения «от Сана до Дона» представитель партии «Слуга народа» отметил, что речь идёт о территории Украины.

Беленюк поправился, отметив, что украинским Ростов-на-Дону является только в его желаниях. Своё заявление призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по греко-римской борьбе сделал в эфире телеканала «Россия 1». Спортсмен олимпийский, он...