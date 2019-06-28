https://static.news.ru/photo/14e7e250-9a91-11e9-bc57-fa163e074e61_1024.jpg Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Российский бизнесмен Михаил Ходорковский предположил, что лидеру США Дональду Трампу после личной оценки президента Владимира Путина предложат в России высокую должность.

В своё время ещё «Газпром» возглавить предложат... — съязвил Ходорковский.

Своё мнение на комплимент Трампа Ходорковский опубликовал на своей странице в Twitter, информирует « Царьград ».

В своё время ещё «Газпром» возглавить предложат... https://t.co/4hgnwCnNkA — Ходорковский Михаил (@mich261213) 29 июня 2019 г.

На пресс-конференции президент США Дональд Трамп неожиданно на камеру похвалил своего российского коллегу Владимира Путина, назвав его «прекрасным парнем» и «необычайным человеком». После этого пользователи Сети стали спорить над правильным переводом слов главы США «great guy».

Тем временем Трамп может приехать на День Победы в Москву. Лидер США Дональд Трамп заинтересовался предложением президента РФ Владимира Путина. Как отметил глава РФ, 75-я годовщина Победы над нацизмом — это важнейшее событие в мире, в том числе из-за того, что «не забывая события подобного рода, мы должны сделать всё, чтобы ничего подобного не повторилось», писал News.ru.