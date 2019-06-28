На пресс-конференции президент США Дональд Трамп неожиданно на камеру похвалил своего российского коллегу Владимира Путина, назвав его «прекрасным парнем» и «необычайным человеком». После этого пользователи Сети стали спорить над правильным переводом слов главы США «great guy».
Тем временем Трамп может приехать на День Победы в Москву. Лидер США Дональд Трамп заинтересовался предложением президента РФ Владимира Путина. Как отметил глава РФ, 75-я годовщина Победы над нацизмом — это важнейшее событие в мире, в том числе из-за того, что «не забывая события подобного рода, мы должны сделать всё, чтобы ничего подобного не повторилось», писал News.ru.