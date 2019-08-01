https://static.news.ru/photo/6a0ea040-b434-11e9-91ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Помимо столицы региона в Хабаровском крае в результате подъёма воды в реке Амур могут быть подтоплены ещё 34 населённых пункта. Об этом предупредил замначальника регионального главка МЧС Виталий Дарчия.

Он подчеркнул, что речь идёт только о частичных подтоплениях. Из Амурской области к Хабаровскому краю смещается сформировавшийся из-за сильных дождей гребень паводка на Амуре, передаёт ТАСС .

Прогнозируемый уровень воды в реке превысит отметки опасного явления. При уровне 470 см вода подтопит только часть островных и прибрежных участков, однако к 8–9 августа, когда начнётся вторая волна наводнения, уровень воды повысится до 630–650 см и река затопит все дачи.

В Комсомольске-на-Амуре, который находится ниже по течению, пик паводка ожидают к 14–16 августа. Туда уже направили комплект водоналивных дамб и специальный комплекс для борьбы с паводками, доставленный из Новосибирской области. Кроме этого, в регионе усиливают группу спасателей для ликвидации последствий паводка, уточнил Дарчия.

Ранее News.ru писал, что уровень воды в реке Амур достиг критических отметок. Власти Хабаровского края в большинстве районов региона ввели режим чрезвычайной ситуации.