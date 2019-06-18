https://static.news.ru/photo/3bc16014-91b2-11e9-927d-fa163e074e61_1024.jpg Губернатор Кировской области Игорь Васильев Фото: Игорь Васильев/vk.com

Губернатор Кировской области Игорь Васильев будет смотреть прямую линию с президентом Владимиром Путиным, однако не сможет выйти на связь с главой государства в онлайн-режиме.

По данным пресс-службы правительства региона, 20 июня Васильев, возможно, будет находиться в служебной командировке.

В этом случае на вопросы ответит председатель правительства, либо первый зампред, — уточнили в пресс-службе.

В свою очередь пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов заявил, что тот не пропустит прямую линию и будет внимательно следить за ней. В этот день главы министерств, ведомств, районов республики также будут находиться на рабочих местах.

Значимость мероприятия отметили и в Адыгее. По словам представителя пресс-службы правительства республики, её глава Мурат Кумпилов и премьер-министр Александр Наролин вместе с вице-премьерами и отраслевыми министрами будут готовы ответить на вопросы президента, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Владимир Путин сможет при необходимости связаться с главами регионов, министрами и членами правительства в ходе прямой линии.