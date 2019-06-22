Ростуризм проинформировал, что деньги за аннулированные туры в Грузию можно вернуть в связи с существенно изменившимися после заключения договоров с туроператорами обстоятельствами.
По той же причине, за купленные отдельно авиабилеты, забронированные отели и заказанные экскурсии граждане вправе требовать полного возврата средств по месту совершения сделки, передаёт
Как писал News.ru ранее, в пресс-службе «Аэрофлота» сообщили, что граждане, которые приобрели билет с отправлением после 8 июля, смогут обменять его на более раннюю дату, либо вернуть стоимость, расторгнув договор о перевозке.