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Ростуризм проинформировал, что деньги за аннулированные туры в Грузию можно вернуть в связи с существенно изменившимися после заключения договоров с туроператорами обстоятельствами.

По той же причине, за купленные отдельно авиабилеты, забронированные отели и заказанные экскурсии граждане вправе требовать полного возврата средств по месту совершения сделки, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru ранее, в пресс-службе «Аэрофлота» сообщили, что граждане, которые приобрели билет с отправлением после 8 июля, смогут обменять его на более раннюю дату, либо вернуть стоимость, расторгнув договор о перевозке.