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Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, который упрощает порядок предоставления вида на жительство отдельным категориям иностранцев и лицам без гражданства.

В частности, документ расширяет круг иностранных граждан, которые могут получить вид на жительство без оформления разрешения на временное проживания. К таковым проект относит тех, кто родился на территории РСФСР и имел в прошлом советское гражданство, лиц в возрасте до 18 лет, чьи родители являются гражданами РФ, либо постоянно живут в России или получают вид на жительство вместе с детьми.

Кроме того, в упрощённом порядке вид на жительство смогут получить носители русского языка и лица, подвергшиеся незаконной депортации с территории Крымской АССР или имеющие таких родственников.

Под действие закона будут также подпадать квалифицированные специалисты, проработавшие не менее шести месяцев в России, и члены их семей, а также некоторые другие категории иностранцев.

Помимо этого, в документе предлагается сократить с шести до четырёх месяцев срок рассмотрение запроса о выдаче вида на жительство. Ещё одной новеллой является то, что вида на жительство может быть бессрочным. Однако иностранец рискует утратить его, если в течение двух лет подряд не подтвердит своё проживание на территории РФ в органах МВД, сообщает ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Госдума одобрила повышение госпошлины за выдачу вида на жительство с с 3,5 до 5 тысяч рублей. Изменения вносятся в связи с введением нового документа, содержащего электронный носитель.