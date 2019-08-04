https://static.news.ru/photo/c3fa6aa0-b76b-11e9-98f6-fa163e074e61_660.jpg Василий Пискарёв Фото: Сергей Булкин/News.ru

Выделить в отдельную специализацию следователей, которые будут заниматься только делами, связанными с поджогами леса, предложил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

Об этом депутат сообщил во время круглого стола, посвящённого борьбе с лесными пожарами в России.

Для изменения ситуации необходимо, на мой взгляд, поставить вопрос о введении специализации по расследованию преступлений, связанных с поджогами и лесными пожарами, — сказал он.

Кроме того, Пискарёв предложил оснастить спецтехнику системой ГЛОНАСС и проработать инструментарий для всех уровней власти, который поможет решать проблемы возгорания гораздо более оперативно, сообщает АГН « Москва ».

Как ранее писал News.ru, лесные пожары, охватившие Сибирь и Дальний Восток, пошли на убыль. Их площадь сократилась до 2,4 млн га. В тушении принимают участие около четырёх тысяч волонтёров, 864 человека из специальных служб и 169 единиц техники. Прибывшие в Красноярский край 5 августа два самолёта-разведчика Су-24МР обнаружили 11 очагов возгорания.