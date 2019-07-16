https://static.news.ru/photo/096f7702-a7b2-11e9-9108-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, предоставляющий СКР право организовывать и проводить судебные экспертизы, в том числе с использованием полиграфа.

Отмечается, что судебно-экспертное учреждение СКР должно быть создано до 1 января 2022 года. Оно будет действовать независимо от следственных органов.

До момента его создания организаций и производством экспертиз будут заниматься экспертные подразделения ведомства. При этом уточняется, что их руководители и сотрудники не могут быть наделены полномочиями следователей СКР, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что глава СКР Александр Бастрыкин предложил давать следователям доступ к банковской тайне без решения суда как во время ведения уголовного дела, так и на стадии доследственной проверки. Необходимость нововведения он объяснил тем, что проверяемые активно пытаются скрыть принадлежащее им имущество.