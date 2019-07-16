Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, предоставляющий СКР право организовывать и проводить судебные экспертизы, в том числе с использованием полиграфа.
Отмечается, что судебно-экспертное учреждение СКР должно быть создано до 1 января 2022 года. Оно будет действовать независимо от следственных органов.
До момента его создания организаций и производством экспертиз будут заниматься экспертные подразделения ведомства. При этом уточняется, что их руководители и сотрудники не могут быть наделены полномочиями следователей СКР, сообщает
Ранее News.ru писал, что глава СКР Александр Бастрыкин предложил давать следователям доступ к банковской тайне без решения суда как во время ведения уголовного дела, так и на стадии доследственной проверки. Необходимость нововведения он объяснил тем, что проверяемые активно пытаются скрыть принадлежащее им имущество.